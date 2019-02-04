РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев — ПРАЙМ. Заявления о банкротстве ООО "Мишель-Алко", ООО "Донстар" и ООО "Торговый дом "Утолина" поступили в арбитражный суд Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель суда.

Заявления о банкротстве поданы от самих компаний 30 января. "К рассмотрению данные заявления судом еще не назначены", — сказали в суде.

Как уточнил РИА Новости представитель ГК "Евродон", к группе компаний эти предприятия отношения не имеют, их собственник — Вадим Ванеев.

Ванеев — основатель ГК "Евродон", крупнейшего российского производителя индейки. Но в начале ноября по решению собрания компаний из ГК он сложил свои полномочия.

"Мишель-Алко", согласно информации на официальном сайте компании, это дистрибьютор и логистический оператор на рынке алкогольных и безалкогольных напитков, покрывающий порядка 90% торговых точек Ростова и Ростовской области. "Донстар" — крупный российский производитель мяса пекинской утки под маркой "Утолина". "Торговый дом "Утолина" — сеть магазинов, созданных для реализации продукции "Евродона" и "Донстара".