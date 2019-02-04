МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Узбекистан 7-12 февраля проведет встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению дебютных еврооблигаций, номинированных в долларах, говорится в материалах для инвесторов.

Road show пройдет в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне. Республика может разместить евробонды сроком обращения 5 или 10 лет, в зависимости от рыночных условий.

Организаторами выступят J.P. Morgan, Citi и Газпромбанк.

Согласно постановлению президента страны Шавката Мирзиеева, опубликованному в декабре, Узбекистан в 2019 году разместит суверенные облигации на сумму не менее 500 миллионов долларов.