МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Иран никогда не согласится на условия реализации механизма расчетов с Ираном INSTEX, предложенного европейскими странами, передает агентство Tasnim слова главы судебной власти Ирана, аятоллы Садека Амоли Лариджани.

На прошлой неделе главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о создании совместного механизма расчетов с Ираном. Отмечалось, что INSTEX на первых порах будет сконцентрирован на наиболее значимых для иранского народа секторах, в числе которых фармацевтическая продукция, медицинские приборы и сельскохозяйственные продукты.

Создание финансового механизма для поддержания расчетов с Ираном после введения США санкций анонсировали в сентябре 2017 года Великобритания, Германия, Франция, Китай, Россия и Иран в совместном заявлении по итогам министерской встречи на полях ООН.

"После девяти месяцев проволочек и переговоров европейцы создали механизм с ограниченными возможностями не для денежного обмена, а (для обмена — ред.) пищей и лекарствами", — приводит слова Лариджани агентство.

Он отметил, что европейские страны установили два "странных условия" для реализации механизма — Иран должен присоединится к межправительственной организации по борьбе с отмыванием преступных доходов (FATF), а также вступить в переговоры по своей ядерной программе, заявил Лариджани.

"(Эти — ред.) страны должны знать, что Иран ни в коем случае не примет эти унизительные условия", — приводит его слова агентство.