МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Данные Росстата о темпах роста ВВП РФ в 2018 году оказались неожиданно оптимистичными – показатель составил 2,3%. Это максимальный за последние шесть лет уровень. В последний раз схожие темпы экономика демонстрировала в 2012 году, когда выросла на 3,7%.

Правда, озвученная в понедельник цифра еще может измениться – как указывает статистическое ведомство, речь идет пока о первой оценке. Она в течение года может неоднократно корректироваться.

Тем не менее, это выше ранее озвученных прогнозов Минэкономразвития и ЦБ. Минэкономразвития в конце января улучшило оценку роста ВВП РФ по итогам 2018 года с 1,8% до 2%, во многом благодаря подъему в строительной отрасли. Банк России сообщал, что темп прироста ВВП по итогам прошлого года был вблизи верхней границы прогнозного интервала в 1,5–2%.

СЕВЕРНЫЕ СТРОЙКИ

Опрошенные "Прайм" эксперты отмечают, что озвученная Росстатом динамика внушает удивление. Главный аналитика банк "Уралсиб" Алексей Девятов полагает, что все дело в недавнем пересчете по строительной отрасли, который предприняло статистическое ведомство.

"Если раньше ожидали рост около полпроцента, то после пересчета увидели, что он в разы выше", — сказал эксперт.

По его мнению, скачок может быть обусловлен строительством нескольких очередей проекта "Ямал СПГ". "Свежих данных по регионам еще не было, но если мы увидим опережающий рост именно в ЯНАО – а об этом раньше уже упоминалось — то там только один крупный строительный проект, способный дать подобный эффект в масштабах страны", — пояснил он.

По оценке Росстата, ВВП в строительной отрасли в 2018 году вырос на 4,7%. Более значительные темпы роста наблюдались только по финансовой и страховой деятельности (6,3%) и деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (6,1%). "Но резкого скачка в финансах и страховании не было, мы видели уверенный поквартальный рост", — подчеркнул Девятов.

Что касается гостиничного бизнеса и общепита, то там действительно хорошая динамика, однако объемы в этих секторах слишком малы, чтобы серьезно влиять на динамику по России в целом. Добывающий сектор чувствовал себя весьма неплохо, но никаких неожиданностей в нем не отмечалось.

При этом активно росли госуправление, обеспечение военной безопасности и административная деятельность. Вкупе с большими проектами в сфере ТЭК это и дало результаты, которые обнародовал Росстат, полагает эксперт.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЭКВИЛИБРИСТИКА

В свою очередь, аналитик ГК "Финам" Алексей Коренев считает, что все дело в "статистической эквилибристике", которой активно занялся Росстат после смены руководства.

"Слабые показатели роста объемов строительства за прошлый год, который еще месяц назад оценивался самим статистическим ведомством в 0,5%, внезапно выросли более, чем в 10 раз – до 5,3%. И это после глубокой стагнации, которой предшествовал обвал в 2014-2016-м годах, а ведь данный показатель крайне инертен", — указал он.

"Чудо" произошло за счет того, что если ранее объемы строительства считались по фактически освоенным средствам и объемам введения в строй новых объектов, то теперь туда были внесены долгосрочные инвестиции "Новатэка" в возведение и оборудование комплекса "Ямал-СПГ". За счет такого "хитрого" перераспределения средств создана искусственно завышенная база, от которой придется отталкиваться в следующем году. Ведь вряд ли удастся второй раз включить в динамику роста объемов строительства эти инвестиции, рассуждает эксперт.

Таким образом, далее нас ждет или пропорциональный "провал" в экономических показателях, или придется аналогичным образом засчитывать авансом иные инвестиции в других сегментах национальной экономики, фактически продолжая жонглировать цифрами, добавил он.

НЕГАТИВ ВОЗОБЛАДАЕТ

Эксперты сходятся во мнении, что в 2019 году негативный тренд возобладает. По мнению Девятова, ВВП РФ замедлит рост до 0,7%. "Виной тому совокупность факторов. Прежде всего, мы наблюдаем ухудшение внешних условий. Экономика в Европе и США замедляется, и, если обратить внимание на риторику последних выступлений глав Федрезерва и ЕЦБ, то мы увидим растущую озабоченность негативными тенденциями", — отметил он.

Данное замедление будет способствовать снижению спроса на основные товары российского экспорта – энергоносители. Замедление присутствует и в Китае, который является одним из главных партнеров РФ. Если цены на нефть будут снижаться – а основания для этого сохраняются – это также повлияет на ВВП РФ не в лучшую сторону.

Еще один фактор в пользу негативных тенденций – слабый потребительский спрос на фоне стагнации реальных доходов и скачка инфляции, связанной с налоговыми новациями и индексацией тарифов. По данным за первые четыре недели января цены уже выросли на 1%, тогда как официальный прогноз правительства на этот год – 4,3%.

По словам Коренева, любые прогнозы в сложившейся ситуации носят условный характер. Как бы точно не подсчитали эксперты тот или иной параметр, если Росстат одной перестановкой цифр будет менять его на порядок и более, все предыдущие подсчеты становятся бессмысленными, так как "перекос" последует по всем взаимосвязанным показателям, индикаторам и коэффициентам.

И если раньше динамика темпов прироста ВВП определялась расширением потребительского спроса, увеличением объема производства, ростом производительности труда, притоком (или оттоком) инвестиций в основной капитал, то теперь она зависит от методики подсчета, а не от объективных факторов.

"Я продолжаю придерживаться мнения, что в 2018 году темпы роста отечественной экономики составили от 1,5 до 1,8%, а не 2,3%, как насчитал Росстат. И сохраняю свой прогноз на текущий год в пределах 1,1%–1,4%", — заключил представитель "Финама".