МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Совет директоров "Северстали" рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за четвертый квартал 2018 года в размере 32,08 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.

Решение о начислении дивидендов будет приниматься на собрании акционеров компании 7 июня 2019 года, дата закрытия реестра — 13 мая. В случае одобрения дивидендов реестр на их получение закроется 18 июня.

За четвертый квартал 2017 года компания выплатила дивиденды в размере 27,72 рубля на акцию. Таким образом, теперь выплаты могут быть увеличены на 15,7%. Их общая сумма может составить около 26,87 миллиарда рублей, из которых на долю основного бенефициара Алексея Мордашова (77,03% акций) придется, соответственно порядка 20,7 миллиарда рублей.

В минувшем году компания уже начислила дивиденды по итогам третьего квартала в размере 44,39 рубля на акцию, по итогам второго — 45,94 рубля на акцию, первого — 38,32 рубля на акцию. По итогам 2017 года дивиденды компании в совокупности составили 110,05 рубля на акцию.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2018 года "Северсталь" увеличила выпуск стали на 3% — до 12,04 миллиона тонн.