МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Специалисты Россельхознадзора в начале февраля посетят один из департаментов Колумбии для оценки эффективности принимаемых мер по контролю за ящуром в этой стране, говорится в сообщении Россельхознадзора по итогам встречи советника руководителя ведомства Артема Даушева с послом Колумбии в Москве Альфонсо Кабальеро, которая состоялась в понедельник.

"Артем Даушев сообщил Альфонсо Кабальеро, что российская сторона завершила анализ предоставленных компетентным ведомством Колумбии материалов о ситуации с распространением ящура и приняла решение направить своих представителей в департамент Сесар в период с 6 по 8 февраля для проведения оценки эффективности принимаемых мер по контролю за заболеванием", — говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что в состав делегации Россельхознадзора войдут ученые ФГБУ "Федеральный центр охраны здоровья животных", которые изучают этот вирус и имеют многолетний опыт его диагностики и профилактики. "В рамках визита также будет проинспектировано одно из предприятий, которое до введения временных ограничений поставляло говядину в Россию", — добавляет служба.

Россельхознадзор напоминает, что в сентябре 2018 года ящур был выявлен в колумбийском департаменте Бояка, затем болезнь была также зафиксирована в департаменте Сесар. В конце октября 2018 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз сырого мяса и молока из Колумбии из-за вспышки ящура.

Ящур — острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек). Болезни наиболее подвержен крупный рогатый скот, козы и свиньи, особенно — молодые животные. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки.