МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Президиум правкомиссии РФ утвердил перечень из 25 суперсервисов в рамках национальной программы "Цифровая экономика", говорится в сообщении на сайте кабинета министров.

"На заседании президиума был одобрен перечень из 25 приоритетных жизненных ситуаций для цифровой трансформации госуслуг (разработки суперсервисов)", — говорится в сообщении.

Как поясняется, для реализации каждого сервиса будет сформирована отдельная команда цифровой трансформации, которая займется совершенствованием такого сервиса с точки зрения наилучшего пользовательского опыта, оптимизацией бизнес-процессов, анализом действующих госинформационных систем и выработкой требований к их модернизации.

В перечень из 25 сервисов, которые планируется реализовать до 2021 года, входят оформление европротокола онлайн, цифровое исполнительное производство, помощь при инвалидности онлайн, трудовые отношения, соцподдержка, пенсия, медицинские справки и документы онлайн, регистрация нарушений ПДД и правил благоустройства, регистрационные и паспортные сервисы, оформление земли под строительство, уведомление и обжалование штрафов, правосудие, подача заявлений в правоохранительные органы в электронной форме.

Кроме того, к числу таких сервисов относятся разрешения для бизнеса в цифровом виде, господдержка и регистрация бизнеса, цифровое строительство, поступление в ВУЗ онлайн, образование для иностранцев, безбумажные перевозки пассажиров и грузов, оформление цифровых документов об образовании, рождении ребенка, утрате близкого человека, по трудовой миграции и переезду в другой регион.

Также по итогам работы президиума были утверждены требования к разработке "дорожных карт" по направлениям развития сквозных цифровых технологий и требования к операторам такой разработки. Так, госкорпорация "Росатом" проведет конкурсы по отбору операторов разработки "дорожных карт" для каждой из девяти ключевых сквозных цифровых технологий, которые входят в нацпрограмму.