МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Минпромторг России поддерживает запуск быстрых платежей в ритейле при условии, что данный сервис не противоречит законодательству, а также удобен для продавцов и покупателей, рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Система быстрых платежей (СБП), над созданием которой работали ЦБ РФ и крупнейшие банки, была запущена 28 января. Ожидается, что для всех клиентов она будет полностью доступна с 28 февраля. Благодаря ей у россиян появилась возможность быстро переводить деньги на счет клиента почти любого крупного банка по упрощенной форме, в том числе по номеру телефона.

На первом этапе работы системы клиенты смогут осуществлять переводы между своими счетами и в пользу других физлиц. А сервис оплаты покупок по QR-коду может быть запущен во второй половине 2019 года, следует из данных Банка России.

"Мы только "за", если такой способ проведения платежей не противоречит законодательству и представляет собой еще один удобный сервис как для торговли, так и для покупателей", — прокомментировали в пресс-службе Минпромторга внедрение системы быстрых платежей в ритейле.

Однако, смогут ли быстрые платежи составить конкуренцию банковским картам и снизить стоимость эквайринга станет понятно только после того, как система заработает и докажет свою востребованность, добавили в пресс-службе ведомства.