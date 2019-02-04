МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Минпромторг России не считает хорошей идеей государственное регулирование ставок эквайринга, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Вице-премьер Дмитрий Козак в начале декабря поручил ФАС, Минфину и Минпромторгу с участием ЦБ РФ и отраслевых ассоциаций до 1 февраля представить в правительство предложения о снижении тарифов на эквайринг. Позднее в декабре ФАС провела совещание с ведомствами, ЦБ и участниками рынка, по итогам которого участники встречи представили антимонопольному регулятору свои предложения о мерах снижения размера торговой уступки.

"Доля покупок товаров по картам в России приближается к 50%, что в 10 раз больше, чем 10 лет назад. И продолжает расти…. Услуги в этой сфере (безналичных платежей — ред.) отрегулировались так, что способствуют этому росту. На столь интенсивно растущем рынке вмешиваться государству, в том числе вводить регулирование стоимости эквайринга, возможно, не самая лучшая идея", — прокомментировали предложения в пресс-службе Минпромторга.

Там отметили, что проверить действующие ставки на их адекватность и соответствие антимонопольным правилам должна ФАС.

Эквайрингом в РФ, по последним данным ЦБ РФ, занимается 323 банка, лидер на рынке — Сбербанк. По данным банка, в РФ установлено более 1,5 миллиона его торговых терминалов, кредитная организация обслуживает более 1 миллиарда платежей по картам ежемесячно. В пятницу, 1 февраля, источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что банки РФ в ответ на просьбу подумать над способами снизить комиссии за обслуживание безналичных расчетов в магазинах предложили снизить и зафиксировать межбанковскую комиссию по премиальным картам на уровне 2-2,1% за операцию.