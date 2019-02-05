МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник проведет совещание о развитии производства промышленной продукции, необходимой для реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба кабмина.

"Дмитрий Медведев проведет совещание о развитии производства промышленной продукции, необходимой для обеспечения реализации национального проекта "Жилье и городская среда", — говорится в сообщении.

В совещании примут участие вице-премьеры Дмитрий Козак и Виталий Мутко, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также главы профильных предприятий.

Как отмечается, совещание пройдет на площадке Щербинского лифтостроительного завода – одного из крупнейших производителей лифтового оборудования в России.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: ипотека, жилье, формирование комфортной городской среды и сокращение аварийного фонда. Объем федерального финансирования нацпроекта до 2024 года составит 891 миллиард рублей, остальное — региональные средства, а также средства внебюджетных источников.

По проекту сокращения аварийного фонда до 2025 года планируется расселить 12 миллионов квадратных метров аварийного жилья. На эти цели предполагается направить 507 миллиардов рублей, в том числе 432 миллиарда рублей федеральных средств. За 2019-2024 годы планируется переселить из аварийных домов около 530,9 тысячи граждан.