МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Российские банки в прошлом году выдали 11,5 миллиона новых карт, что больше показателя 2017 года в 1,6 раза, сообщил РИА Новости директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.

"По данным НБКИ, в 2018 году было выдано 11,5 миллиона новых кредитных карт, что на 59,9% больше, чем было предоставлено гражданам в 2017 году", — рассказал он.

Наибольшей популярностью кредитные карты традиционно пользуются у россиян в возрасте от 30 до 39 лет — на них приходится 28,2% от всех кредиток, выданных в 2018 году. Второе место занимают россияне от 40 до 49 лет с долей в 20,6%, а третье — заемщики в возрасте от 50 до 59 лет с долей в 16,1%. Самые маленькие доли в структуре выданных в 2018 году кредитов данного типа у граждан старше 65 лет (5,9%), от 60 до 65 лет – 6%, и у самых молодых заемщиков — россиян моложе 25 лет (9,9%).

При этом, самый большой рост доли в данном сегменте по итогам прошлого года продемонстрировала группа заемщиков старше 65 лет — рост составил 1,4 процентного пункта. Также немного выросла выдача кредитов данного типа гражданам от 40 до 49 лет и от 60 до 65 лет — по 0,1 процентного пункта.

Снижение доли продемонстрировали категории заемщиков в возрасте от 25 до 29 лет (на 1,4 процентного пункта, до 13,2%) и от 30 до 39 лет (на 0,3 процентного пункта).

В текущем году в НБКИ ожидают продолжения роста выдач, хотя и с некоторыми оговорками. "Мы ожидаем продолжения тенденции роста выдачи новых кредитных карт, однако темпы этого роста, по нашему мнению, будут несколько меньшими, чем в 2018 году", — пояснил Волков.