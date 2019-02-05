МОСКВА, 5 фев /ПРАЙМ/. Компания Google по просьбе Банка России удалила два приложения, посредством которых нелегальные форекс-дилеры осуществляли свою деятельность на территории нашей страны, рассказал в интервью РИА Новости директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях.

"Мы начали в прошлом году взаимодействие с Apple Inc и Google LLC: направили компаниям письма с предложением сотрудничества и просьбой удалить из магазинов ряд приложений, посредством которых нелегальные форекс-дилеры осуществляли свою деятельность на территории нашей страны. Они выразили готовность к сотрудничеству, а Google LLC даже уже удалило два таких приложения. Мы надеемся, взаимодействие продолжится", — заметил глава департамента.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 10.00 мск.