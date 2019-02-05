МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Росстат объяснил, с чем связан рекордный рост валового внутреннего продукты (ВВП) в РФ, соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Ранее Федеральная служба государственной статистики сообщала, что за прошлый 2018 год рост ВВП РФ составил 2,3%, это оказалось выше прогнозов МЭР и Банка России. Чудеса эквилибристики. Откуда "растут ноги" у оптимизма по росту ВВП РФ

Показатель Росстата по ВВП России стал рекордным с 2012 года, когда экономика страны выросла на 3,7%. Служба сообщила, что при расчетах опиралось на предварительную оценку основных макроэкономических показателей, а также на статистические данные о результатах деятельности организаций за год. использовались и данные об исполнении консолидированного бюджета страны, оценка платежного баланса и индексы внешней торговли, и другая информация.

В документе говорится, что в 2018 году по отношению с 2017 годом во всех отраслях (исключение составил только сектор "Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство") отмечен рост индекса физического объема добавленной стоимости. Наибольшее влияние на рост индекса физического объема ВВП оказали отрасли "Добыча полезных ископаемых", "Торговля оптовая и розничная", "Транспортировка и хранение" и "Строительство".

Отмечается, что на рост ВПП значительно повлиял опережающий рост экспорта (106,3%) над импортом (103,8%).