МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в январе вырос до 54,9 пункта с 54,4 пункта в декабре, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже — на ее спад. При этом совокупный индекс объемов производства составил в январе 53,6 пункта, незначительно уступив декабрьскому показателю в 53,9 пункта. Тем не менее, общий рост объемов производства был устойчивым благодаря существенному усилению деловой активности в сфере услуг.

Как отмечает Markit, деловые ожидания немного понизились, но остались высокими в январе. Степень оптимизма превысила тренд этой серии. Полученные сообщения свидетельствуют о том, что позитивные настроения связаны с ожиданиями дальнейшего роста новых заказов.

"Российская сфера услуг вновь указала на здоровый рост деловой активности в начале 2019 года. Усиление роста новых заказов способствовало устойчивому росту занятости в компаниях сферы услуг. Как на отраслевом, так и на совокупном уровне ключевое значение имело недавнее повышение НДС. Инфляция закупочных цен, с которой столкнулись компании сферы услуг, достигла максимума более чем за десять лет", — прокомментировала экономист IHS Markit Шиан Джонс, слова которой приводятся в сообщении.

"На совокупном уровне производственный сектор повлиял на общие показатели. Несмотря на солидный в целом, рост общих объемов производства сдерживался лишь незначительным ростом в обрабатывающих отраслях. Тем не менее, деловые ожидания остались высокими", — добавила Джонс.