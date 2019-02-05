МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в 2018 году увеличилась на 51,4% по сравнению с предыдущим годом и составила 2,051 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Показатель EBITDA вырос на 21,9%, до 3,142 миллиарда долларов за счет роста выручки, что было частично нивелировано увеличением себестоимости продаж группы. Рентабельность EBITDA возросла до 36,6% с 32,8% годом ранее. Выручка увеличилась на 9,3%, до 8,58 миллиарда долларов в связи с благоприятной ценовой конъюнктурой в 2018 году и ростом объемов продаж стали на 2% относительно предыдущего года. Вследствие роста выручки компания сгенерировала 1,601 миллиарда долларов свободного денежного потока, превысив показатель предыдущего года на 14,9%.

В четвертом квартале чистая прибыль "Северстали" выросла на 27% в квартальном выражении, до 578 миллионов долларов. Сумма, пояснили в компании, включает убыток от курсовых разниц в размере 80 миллионов долларов и восстановление обесценения в размере 68 миллионов долларов. Показатель EBITDA увеличился на 3,4%, до 794 миллионов долларов "ввиду роста выручки дивизиона "Северсталь Ресурс". Рентабельность EBITDA увеличилась до 38,1% с 37,2% кварталом ранее. Выручка группы выросла незначительно – на 1,1% и составила 2,085 миллиарда долларов, поскольку рост объемов продаж был нивелирован снижением цен реализации на стальную продукцию по сравнению с предыдущим кварталом.

Чистый долг компании вырос в течение четвертого квартала в 2,8 раза и на 31 декабря составил 1,227 миллиарда долларов, что отражает снижение баланса денежных средств и их эквивалентов. Коэффициент чистый долг/EBITDA увеличился до уровня 0.4x против 0.1х на конец третьего квартала. Общий долг практически не изменился, составив 1,455 миллиарда долларов. Свободный денежный поток снизился на 51,6%, до 233 миллионов долларов, "что отражает увеличение капитальных инвестиций к предыдущему кварталу и увеличение оборотного капитала на конец четвертого квартала". Капзатраты увеличились на 33,3%, до 224 миллионов долларов. За год капзатраты выросли на 16,4%, до 591 миллиона долларов.

В "Северстали" отмечают снижение мирового спроса на сталь в четвертом квартале из-за меньшей, чем ожидалось, строительной деятельности, риска торговых войн и замедления темпов развития экономики Турции. Но при этом рассчитывают, что активная экологическая политика Китая и введение выборочных ограничений на производство поддержат цены на стальную продукцию на высоком уровне в 2019 году. "Несмотря на некоторые признаки ослабления внутреннего спроса, близость к экспортным маршрутам позволит "Северстали" быстро адаптироваться к изменениям и получать дополнительный эффект от изменения цен как на внутреннем, так и на внешнем рынках", — говорится в сообщении.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний c основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основным бенефициаром компании является Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают около 50 тысяч человек. По итогам 2018 года "Северсталь" увеличила выпуск стали на 3% — до 12,04 миллиона тонн.