МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Объем покупки валюты по бюджетному правилу с 7 февраля по 6 марта текущего года составит 194 миллиарда рублей — по 9,7 миллиарда рублей в день, говорится в сообщении Минфина РФ.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 194 миллиарда рублей. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2019 года по 6 марта 2019 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 9,7 миллиарда рублей", — сообщил Минфин.

Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в феврале 2019 года в размере 203,6 миллиарда рублей, отмечает министерство. При этом суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема нефтегазовых доходов по итогам января 2019 года составило отрицательную величину – минус 9,6 миллиарда рублей.

Минфин в феврале 2017 года начал покупки валюты на рынке для минимизации зависимости курса рубля от волатильности нефтяных цен. На эти цели направляются дополнительные нефтегазовые доходы бюджета. Объем покупок в 2018 году составил 4,2 триллиона рублей, эти средства будут направлены в Фонд национального благосостояния.

ЦБ в середине сентября приостановил до конца 2018 года покупки валюты на рынке для Минфина, объяснив это необходимостью повысить предсказуемость действий денежных властей и снизить волатильность финансовых рынков. Однако в январе ЦБ возобновил покупки валюты по бюджетному правилу: в период с 15 января по 6 февраля 2019 года объем направляемых Минфином на эти цели средств составит 265,8 миллиарда рублей.

Кроме того, с 1 февраля регулятор возобновил отложенные из-за приостановки покупки валюты, будет проводить их равномерно в течение 36 месяцев. Эти операции увеличат ежедневные покупки валюты в рамках бюджетного правила на 2,8 миллиарда рублей.