МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Несмотря на отказ от идеи приобрести нефтесервисную компанию Eurasia Drilling Company (EDC) из-за отсутствия необходимых разрешений от властей РФ, американская Schlumberger заявила о поиске альтернативных путей для участия в рынке бурения в России. Она оценивает его как весьма привлекательный.

ЗАТЯНУВШАЯСЯ СДЕЛКА

История с несостоявшейся покупкой Schlumberger российской EDC началась в 2015 году, когда компания уже договорилась о покупке 46% у ее владельцев с возможностью увеличить долю до контрольной. Однако тогда сделку не пропустило Минприроды, которое сочло компанию стратегической.

Возобновлены переговоры были около 1,5 лет назад. Ходатайство на покупку доли в EDC было рассмотрено правительственной комиссией по иностранным инвестициям на заседании в апреле 2018 года. Тогда Schlumberger предварительно разрешили приобрести пакет в EDC в размере от 25% плюс одна акция с возможностью увеличения до 49%, поручив ФАС провести переговоры с американской компанией об условиях, на которых сделка будет одобрена.

Предполагалось, что окончательное решение о покупке будет принято на следующем заседании. Однако в октябре комиссия изучила вариант покупки Schlumberger до 49% в EDC, но также не пришла к окончательным выводам. На декабрьском заседании правкомиссии сделка снова не была согласована, так как еще предстояло уточнить перечень технологий для передачи в РФ.

Председатель совета директоров EDC Александр Шохин в конце ноября заявил, что допускает отмену покупки, если власти не определятся с решением до конца года. В середине января агентство Bloomberg со ссылкой на генерального директора Schlumberger Паала Кибсгаарда (Paal Kibsgaard) сообщало, что компания оставит попытки приобрести долю в EDC, если не получит одобрения правительства РФ в ближайшие недели. Это в конечном итоге и произошло.

ЗАПРЕТЫ И ТЕХНОЛОГИИ

"На наш взгляд, главным камнем преткновения между сторонами сделки стал вопрос о передаче технологий Schlumberger к EDC", — полагает главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. Можем предположить, что в EDC рассчитывали на передачу технологий шельфового бурения, гидроразрыва пласта, что стало бы весьма выгодным условием для продажи доли российской компании.

Однако для покупающей стороны, которая по совместительству является одной из крупнейших нефтесервисных компаний в мире и прямым конкурентом EDC, передача таких технологий компании, аффилированной с РФ, вряд ли возможна, говорит он.

По всей видимости, требований со стороны российских властей было слишком много, полагает аналитик АКРА Василий Танурков. "Хотя, возможно, есть некоторый эффект того, что в силу меняющегося налогового законодательства и постепенного перехода на НДД, услуги по бурению станут концентрироваться внутри компаний. Так будет выгоднее работать, но рынок независимого нефтесервиса может оказаться не так интересен", — добавил он.

ВМЕСТЕ ИЛИ ВРОЗЬ

В целом российский рынок действительно перспективен – объемы бурения увеличиваются и будут увеличиваться по мере перехода к разработке все более сложных месторождений и истощения действующих. Рынок будет расти быстрее, чем темпы добычи нефти и, возможно, даже на фоне ее сокращения, полагают эксперты.

Очевидно, что потребуются более качественные услуги и технологии, поэтому бизнес нефтесервисных компаний в России будет успешным и выгодным.

"Полагаем, что в перспективе Schlumberger так или иначе увеличит свое место на российском рынке бурения. Одной из национальных задач является разработка арктического шельфа, что, по некоторым оценкам, потребует использования в работе российских нефтяников зарубежных ноу-хау", — считает Покатович.

По мнению Тануркова, санкции помешают Schlumberger найти новую потенциальную цель для покупки на российском рынке. Они касаются работ на северном шельфе РФ, но не на материке – то есть, возможность сделки сохраняется, хотя и с серьезными ограничениями.

"Действовать самостоятельно, без партнера в РФ, будет сложнее. В случае совершения сделки американцы получили бы готовую компанию с опытом работы на территории России и объемным портфелем заказов. Так, у EDC главный заказчик — "Лукойл", что уже очень много значит. Это позволило бы сразу получить значительную часть рынка", — заключил эксперт.