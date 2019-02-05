ЩЕРБИНКА, 5 фев — ПРАЙМ. Если Белоруссия будет заниматься недобросовестной конкуренцией, "демпинговать", то РФ будет с этим разбираться, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев во вторник во время посещения Щербинского лифтостроительного завода.

Медведев в компании с вице-премьером Дмитрием Козаком, главой Минпромторга Денисом Мантуровым и мэром Москвы Сергеем Собяниным обошел цеха предприятия, ознакомившись с его производственным циклом. Медведеву рассказали, что главным конкурентом является Могилевский завод лифтового машиностроения, который пользуется серьезной государственной поддержкой, что сказывается на конечной стоимости готовой продукции, которая ниже и поставляется в РФ.

"Что касается белорусов, с одной стороны, конкуренция — это вообще-то неплохо, но если она не совсем добросовестна, иными словами, объем дотаций на уровне демпинга, то это повод для того, чтобы разбираться", — сказал Медведев, добавив, что "всякая кооперация должна быть взаимна…, иначе зачем это надо".

"У нас рынок единый. Если бы у нас не было единого рынка, то и проблем бы не было", — отметил премьер.