МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 6 февраля предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков совокупным объемом 35 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Ведомство планирует разместить ОФЗ серии 26226 с погашением в октябре 2026 года на 20 миллиардов рублей и ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 15 миллиардов рублей.

На предыдущих аукционах, состоявшихся 30 января, Минфин разместил ОФЗ на 25 миллиардов рублей, при этом спрос превысил предложение в 3,5 раза и составил 86,6 миллиарда рублей.