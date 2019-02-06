МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Сбербанк проводит подробное расследование по каждому случаю мошеннического списания средств со счетов клиентов и в случае запоздалой реакции банка всегда возвращает деньги клиентам, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления крупнейшего российского банка Станислав Кузнецов.

"Мы проводим расследование по каждому подобному факту. И если есть хоть какой-то намек, что человек мог потерять деньги в связи со спорной ситуацией, либо в связи с тем, что наши сотрудники в call-центре отреагировали на 1-2 секунды позже требуемого — банк возвращает деньги и делает это достаточно быстро", — сказал Кузнецов.

По его словам, показатель потерь самого Сбербанка от деятельности хакеров равен нулю уже несколько лет подряд. "При этом мы все еще иногда сталкиваемся с тем, что наши клиенты теряют, пусть относительно небольшие, но деньги", — указал топ-менеджер. Однако Кузнецов признал, что это происходит, в основном, за счет мошенничества, совершаемого с использованием методов социальной инженерии: из всего объема происшествий примерно 85-87% — это добровольные и сознательные переводы клиентов на счета мошенников.

"Противостоять этому очень трудно. Например, если человек сам отдает деньги, говорит о том, что знал, что это мошенник, и, как выясняется, просто хотел посмотреть, получится ли у злоумышленника закончить свои мошеннические действия – этому противостоять практически невозможно", — посетовал зампред банка.

При этом он отказался комментировать, каков средний чек потерь клиентов. "Принципиально не комментируем. Но тренд уже давно наблюдается однозначный – объем похищенных денег уменьшается. При этом мы видим постоянный прирост количества мошенников, которые атакуют население с использованием методов социальной инженерии. Число попыток обмана растет быстрее, чем объем совершаемых платежей", — отметил Кузнецов.

"Отдельно хочу подчеркнуть – Сбербанк никогда не звонит клиентам и не просит сообщать данные по карточкам. Никогда. Тем не менее, огромное количество людей верит в то, что им позвонили из Сбербанка и предложили по телефону перевыпустить карту", — подчеркнул он. Вместе с тем, он выразил надежду на то, что как только в России будет введена уголовная ответственность за подобные мошеннические действия, то ситуация сразу начнет меняться.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства экономической информации "Прайм" (медиагруппа "Россия сегодня") 1prime.ru в 9.30 мск.