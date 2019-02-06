МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Россияне стали щедрее расплачиваться наличными в отелях и ресторанах, свидетельствуют данные исследования крупнейшего оператора фискальных данных "Платформа ОФД", его текст имеется в распоряжении РИА Новости. За год средний чек оплаты наличными в гостиницах и отелях вырос на 14%, а в ресторанах и барах — на 9%, подсчитали аналитики.

Исследование проведено по результатам ежедневной обработки более 30-35 миллионов фискальных документов, поступающих с более чем 600 тысяч единиц кассовой техники. Аналитики сравнили данные за январь 2018 года и январь 2019 года.

Так, средний чек оплаты наличными за гостиницы и отели в январе 2019 года вырос на 14%, до 2420-2470 рублей, а за рестораны и бары — на 9%, до 850-870 рублей. Средний чек оплаты безналичным способом за гостиницы и отели при этом снизился на 7%, до 5030-5080 рублей, а за рестораны и бары — на 10%, до 1400-1450 рублей.

"Сейчас рост среднего чека наличными заметен в сегментах гостиничного бизнеса и ресторанной индустрии. Во многом, за счет продаж дополнительных услуг, которые проще оплачивать наличными, например, SPA-услуги, а также за счет скидок, поощряющих оплату наличными средствами, поскольку это дает более высокий уровень маржинальности. Предприниматели, таким образом, стремятся обеспечить баланс между доходностью бизнеса и удобством оплаты для клиента", — пояснил директор по управлению продуктами "Платформы ОФД" Дмитрий Батюшенков.

Тем не менее, по итогам января средний чек "безналом" в гостиницах был выше среднего чека оплаты наличными в 2 раза, а в ресторанах и барах превысил показатель по оплате наличными на 65%.

Кроме перечисленных сегментов, компания также изучила средние чеки россиян в кафе и столовых, заведениях фаст-фуда, гипермаркетах и супермаркетах, магазинах у дома, а также за оплату электроники, одежды и обуви. Средний чек оплаты наличными вырос во всех этих категориях. Сразу за гостиницами и ресторанами идут кафе, столовые и магазины у дома: средний чек оплаты наличными в обоих случаях вырос на 7%, до 380-400 рублей и 270-290 рублей.