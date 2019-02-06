ВАШИНГТОН, 6 фев /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп объявит в среду своего кандидата на пост главы Всемирного банка, сообщил Белый дом.

Заявление по кандидатуре запланировано на 13.30 (21.30 мск).

Де-юре глава банка избирается советом управляющих, но де-факто его назначает президент США — крупнейшего акционера банка. В свою очередь, ЕС имеет неформальное право назначать главу Международного валютного фонда.

Президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким ранее неожиданно ушел в отставку, обязанности главы банка исполняет исполнительный директор Кристалина Георгиева.