ВАШИНГТОН, 6 фев /ПРАЙМ/. Президент США Дональд Трамп заявил, что торговая сделка с Китаем должна включать "реальные, структурные изменения" в торговле двух стран и сократить торговый дефицит США.

"Я глубоко уважаю председателя (КНР) Си (Цзиньпина), и сейчас мы работаем над новой торговой сделкой с Китаем. Но она должна включать реальные, структурные изменения и прекращение несправедливой торговли, снижение нашего хронического торгового дефицита и защиту рабочих мест американцев", — заявил Трамп, выступая с ежегодным посланием конгрессу.

По его словам, "сейчас мы ясно даем понять Китаю, что после многих лет атак на нашу промышленность, кражи нашей интеллектуальной собственности, кражи американских рабочих мест и состояний это должно завершиться".