МОСКВА, 5 фев ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), сообщили в пресс-службе кабинета министров.

"Распоряжением, которое подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, Кельбах Сергей Валентинович освобожден от должности председателя правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" по его просьбе", — сообщили в пресс-службе правительства.

На эту должность документом назначен первый заместитель председателя правления "Автодора" по технической политике Вячеслав Петушенко, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что на работу к первому зампредседателя правления госкомпании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") Вячеславу Петушенко для допроса приходили правоохранительные органы. Об этом РИА Новости сообщил источник в силовых структурах.