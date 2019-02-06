МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе увеличился на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 13,695 миллиарда долларов, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе 2019 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 13,695 миллиарда долларов и по сравнению с январем 2018 года увеличился на 0,6%", — говорится в сообщении.

В общем стоимостном объеме импорта из стран дальнего зарубежья сократилась доля продовольственных товаров и сырья для их производства – с 13,3% в январе 2018 года до 12,6% в январе 2019 года, продукции химической промышленности – с 19,3% до 18,8%. Вместе с тем доля текстильных изделий и обуви возросла с 7,4% до 7,5%, доля машин и оборудования – с 47,1% до 47,6%.

Импорт продовольственных товаров и сырья для их производства снизился на 5,3% и составил 1,731 миллиарда долларов, химической продукции – на 3,3% (2,578 миллиарда долларов), а импорт текстильных изделий и обуви вырос на 1,4% (1,028 миллиарда долларов), машиностроительной продукции – на 0,5% (6,52 миллиарда долларов). В группе продовольственных товаров и сырья для их производства сократился импорт зерновых культур на 43,6%, овощей – на 14,3%, рыбы – на 10,6%, растительного масла – на 10,5%, табака – на 4,1%, мяса и субпродуктов – на 0,8%. Вместе с тем поставки молочных продуктов возросли в 1,57 раза, сахара – на 8,3%, алкогольных и безалкогольных напитков – на 8%, фруктов – на 3,5%.

Среди товаров химической промышленности ввоз фармацевтической продукции сократился на 15,3%, полимеров и каучука — на 1,2%, а ввоз продуктов органической и неорганической химии увеличился на 13%, мыла и синтетических моющих средств – на 1,3%. Поставки парфюмерно-косметических товаров остались практически на уровне января 2018 года. Импорт текстильных изделий и обуви увеличился за счет роста закупок трикотажного полотна на 25,5%, химических нитей – на 15,5%, текстильных материалов – на 11,7%, химических волокон – на 10,7%, обуви – на 2,9%, трикотажной одежды – на 2,6%. Вместе с тем сократились закупки готовых текстильных материалов на 4,7%, хлопка – на 4,1%, текстильной одежды – на 3%.

В импорте машиностроительной продукции выросли закупки судов и плавучих средств в 14,6 раза, железнодорожных вагонов и оборудования – в 1,6 раза, средств наземного транспорта – на 3,6%, при этом поставки летательных аппаратов сократились на 21,6%, механического оборудования – на 9,8%, инструментов и оптических аппаратов – на 5,4%, электрооборудования – на 1,2%.