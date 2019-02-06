МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не видит оснований для возникновения дефицита зерна на российском рынке, кроме того, министерство ожидает снижения внутренних цен на зерно в перспективе одного-трех месяцев, заявила агентству "Прайм" замминистра сельского хозяйства Оксана Лут.

"На сегодняшний день зерна в стране достаточно. Начиная с марта, отечественные аграрии начнут более активные продажи зерна в связи с подготовкой к весенней посевной. Таким образом, дефицита зерна на внутреннем рынке не предвидится, а в перспективе одного-трех месяцев мы ожидаем снижения внутренних цен на зерно", — сказала Лут.

По оценке Минсельхоза, при текущих высоких внутренних ценах на зерно экспортерам затруднительно будет обеспечить конкурентную цену на внешнем рынке. В краткосрочной перспективе это приведет к замедлению темпов экспорта. Кроме того, продолжила замглавы министерства, в настоящее время Минсельхоз проводит ряд мероприятий, которые способствуют снижению внутренних цен на зерновые культуры.

"В частности, министерство инициировало введение субсидирования тарифов на перевозку зерна из Сибири с февраля 2019 года. По мнению Минсельхоза, это будет способствовать более интенсивному поступлению зерновых в европейскую часть страны, что позволит обеспечить потребности мукомольного, хлебопекарного и комбикормового производств, а также уравновесить цены", — указала Лут.

Кроме того, добавила она, с октября возобновлена продажа зерна из интервенционного фонда — это также обеспечивает дополнительное предложение зерна для российских потребителей и переработчиков. С 23 октября из госфонда уже продано 878 тысяч тонн зерна. Объем зерна в интервенционном фонде по состоянию на 25 января составил 2,836 миллиона тонн.