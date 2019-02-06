МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в 2018 году выросло в 1,62 раза по сравнению с 2017 годом и составило 211,6 миллиарда долларов, следует из сообщения Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере 211,6 миллиарда долларов, что на 80,6 миллиарда долларов больше, чем в январе-декабре 2017 года", — говорится в сообщении.

Экспорт из России в 2018 году составил 452,1 миллиарда долларов, увеличившись на 25,6% в годовом исчислении. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 87,9% общего объема экспорта, на страны СНГ – 12,1%.

Основой российского экспорта традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 63,7% (в январе-декабре 2017 года – 59,3%). В товарной структуре экспорта в страны дальнего зарубежья доля этих товаров составила 67,6%, в страны СНГ – 35,9% (в январе-ноябре 2017 года – 63,4% и 32,9% соответственно).

Импорт России в 2018 году увеличился на 5,1% и составил 240,5 миллиарда долларов. На долю стран дальнего зарубежья приходилось 89% общего объема импорта, на страны СНГ – 11%.

В товарной структуре импорта наибольший удельный вес пришелся на машины и оборудование — 47,3% (в январе-декабре 2017 года – 48,6%). В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья доля этих товаров составила 50,6% (в январе-декабре 2017 года – 51,8%), из стран СНГ – 20,5% (22%).