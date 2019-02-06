МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил продлить амнистию капитала на год для тех, кто регистрирует бизнес в специальных административных районах РФ и возвращает свои денежные средства в Россию.

"Как вы знаете, мы предусмотрели амнистию капиталов, которая действует до 1 марта 2019 года… Мы с коллегами обсуждали ситуацию, которая складывается в этой сфере и считаем, что еще на один год можно продлить амнистию капиталов для тех граждан, которые переводят свои денежные средства в Россию, а также регистрируют свой бизнес в специальных административных районах", — сказал Путин, выступая на форуме "Деловой России".

Глава государства предлагает также на 1 год освободить граждан от уплаты налогов на доходы физических лиц с прибыли контролируемых ими иностранных компаний, если в 2019 году они станут налоговыми резидентами России.

"Также на год считаю целесообразным освободить граждан от уплаты налогов на доходы физических лиц с прибыли контролируемых ими иностранных компаний при условии, если в 2019 году они станут налоговыми резидентами РФ", — заявил президент.

Путин попросил регионы активнее предоставлять бизнесу инвестиционный налоговый вычет на обновление фондов предприятий.

"Конечно, важнейший ключевой вопрос — это акцентированная поддержка технологического развития отечественного бизнеса, содействие внедрению инноваций, "перевооружению" производств. Здесь уже принят ряд решений, в том числе прошу субъекты Федерации активнее предоставлять бизнесу инвестиционный налоговый вычет на обновление основных фондов. Понятно, что деньги бюджету нужны всегда, причем бюджету любого уровня, но, безусловно, нужно думать на перспективу, создавать благоприятные условия для того, чтобы открывались и модернизировались предприятия, росла производительность труда, и тогда налоговые поступления, безусловно, будут расти, регион будет двигаться вперед", — сказал глава государства.

На федеральном уровне такие законодательные решения уже приняты, теперь нужно, чтобы соответствующие решения принимались и на уровне регионов, добавил Путин.

"К сожалению, пока только в 10 субъектах Российской Федерации приняты соответствующие законодательные решения", — добавил Путин.