МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Минфин России в среду в полном объеме разместил на аукционе облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26225 с погашением в мае 2034 года на 15 миллиардов рублей при спросе в 15,569 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 91,86% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,36% годовых. Средневзвешенная цена составила 92,1124% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,33% годовых.

Также в среду ведомство в полном объеме разместило ОФЗ серии 26226 с погашением в октябре 2026 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 54,995 миллиарда рублей.

Цена отсечения составила 100,02% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,11% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,1072% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,09% годовых.