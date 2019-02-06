МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В ходе заседания форума "Деловая Россия" президент Владимир Путин обозначил ряд мер, которые могут снизить налоговую нагрузку на бизнес и физлиц, а также призвал наладить поддержку бизнесменов на местном уровне. Одним из наиболее громких высказываний президента стало предложение продлить на год амнистию капитала для тех, кто регистрирует бизнес в особых районах и возвращает средства в экономику страны. Для граждан актуально прозвучала идея освободить молодые семьи от уплаты НДФЛ при покупке единственного жилья.

АМНИСТИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Подчеркнув важную роль бизнеса в развитии страны, как с точки зрения создания рабочих мест, так и в части обеспечения роста экономики, он озвучил ряд мер, которые могут способствовать его развитию. Так, глава государства заявил о необходимость продлить амнистию капитала.

В настоящее время она действует до 1 марта 2019 года и распространяется на бизнесменов, желающих возвратить свои средства в российскую экономику из зарубежной юрисдикции. По словам первого вице-премьера — главы Минфина Антона Силуанова, в рамках амнистии бизнес задекларировал на своих счетах более 10 млрд евро за 2018 год.

По словам Путина, амнистию следует продлить на год для тех, кто регистрирует бизнес в специальных административных районах РФ и возвращает свои средства в страну. О поддержке идеи уже заявили в Совфеде.

Кроме этого, президент предложил на год освободить граждан от уплаты налогов на доходы физических лиц с прибыли контролируемых ими иностранных компаний, если в 2019 году они станут налоговыми резидентами России.

Он также поддержал предложение освободить молодые семьи от уплаты НДФЛ, если речь идет о приобретении единственного жилья. Сейчас налог надо платить, если жилье было куплено и находилось в собственности менее пяти лет. Если же вырученная сумма пошла на новый объект, налог платят лишь с разницы между ценой продажи и покупки.

При этом президент предостерег от злоупотреблений этим послаблением. Налог с продажи жилья введен, чтобы избежать роста числа сделок со стороны желающих нажиться на перепродаже жилья.

РЕГИОНЫ, ВНИМАНИЕ!

Помимо этого, Путин призвал местные власти активнее оказывать поддержку бизнесу. Он попросил регионы активнее предоставлять предпринимателям инвестиционный налоговый вычет на обновление фондов предприятий. Это важно с точки зрения внедрения инноваций и технического перевооружения производств.

На федеральном уровне такие решения уже приняты, теперь дело за властью на местах. Понятно, что бюджет любого уровня всегда нуждается в деньгах, но с точки зрения перспективы важно, чтобы предприятия модернизировались. Тогда будет расти производительность труда и налогов в конечном счете стане больше, объяснил президент.

Правительству поручено проработать вопрос о продлении на год льготной ставки по налогу на прибыль для бизнеса и распространить ее действие на сферу культуры и спорта, особенно те, которые работают в регионах.

Еще одна сфера, нуждающаяся в особом внимании – производство телекоммуникационного оборудования. Отвечая на просьбу одного из участников заседания дать поручение о выработке мер по приоритету для российских производителей, Путин подчеркнул, что такие меры нужны, но они должны быть рыночные.

Важно также стимулировать тех, кто вкладывает в стартапы свои личные средства – для таких людей должны быть предусмотрены налоговые льготы, заявил он.

ПОДДЕРЖКА ЭКСПОРТЕРОВ

Президент обозначил важность формирования в России единого подхода к продвижению российских услуг на экспорт на глобальных рынках, аналогичного механизму поддержки экспорта товаров.

По предложению "Деловой России" такой подход будет отражен в законодательстве, включая условия налогообложения. Речь идет не просто о развитии экспорта, а о стимулах для бизнеса инвестировать в здравоохранение, образование, в логистику и туризм, то есть в те сферы, которые создают комплексный экономический, социальный, технологический эффект, сказал он.

Возможно также рассмотреть вопрос либерализации валютного контроля для компаний-экспортеров, но без рисков для экономики. Государству важно обеспечить свои интересы, если выручка оседает не там, где нужно. Речь идет, прежде всего, о крупных компаниях, а не о малом и среднем бизнесе, указал Путин.

Он также заявил, что не видит препятствий для антидемпинговых мер против европейских компаний, продающих по заниженным ценам пестициды, и поручил правительству их ввести. Соответствующее решение было принято Евразийской комиссией, но Казахстан его заблокировал. Однако это не является препятствием другим странам, в том числе России, вводить соответствующие антидемпинговые процедуры на своей территории.

Глава государства подчеркнул, что российские производители удобрений поставляют внутри страны и за рубеж продукцию, которая не отражается негативно на здоровье человека. Конкуренты произвести такой товар не могут в силу отсутствия у них соответствующих компонентов.

"Но, к сожалению, мало об этом кто знает", — продолжил Путин, призвав информационные службы и СМИ знать об этом и продвигать это.

По итогам встречи с "Деловой Россией" Путин пообещал внести предложения в послание Федеральному Собранию, работа над которым уже ведется.