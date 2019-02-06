МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ, Гульнара Вахитова. Банк России на заседании совета директоров в пятницу сохранит ключевую ставку на прежнем уровне 7,75% годовых — регулятору позволит приберечь повышение ставки слабая реакция инфляции в стране на рост НДС и стабильная ситуация на валютном рынке, считают опрошенные "Прайм" эксперты.

В пятницу пройдет заседание совета директоров ЦБ по вопросам процентной политики. ЦБ под конец года поднял ключевую ставку до 7,75%, указав, что второе повышение за 2018 год не надо расценивать как тренд на ужесточение денежно-кредитной политики. В преддверии предстоящего заседания ЦБ опубликовал прогноз по годовой инфляции в РФ — под действием повышения НДС и произошедшего в прошлом году ослабления рубля она временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года и составит 5–5,5% на конец 2019 года.

На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина не дала четкого сигнала относительно планов регулятора по ставке, ограничившись заявлением, что ЦБ традиционно рассмотрит все макроэкономические факторы и примет соответствующее решение по ключевой ставке. Эксперты считают, что это может указывать на то, что ЦБ не видит сильного расхождения рыночных ожиданий и ставок с его планами.

"Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на текущем уровне на предстоящем заседании. Основные факторы, которые поддерживают наш прогноз – это довольно слабая реакция инфляции на повышение НДС, которую мы наблюдаем на предварительных данных, а также стабильная ситуация на валютном рынке, снижающая инфляционные риски", — считает аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Андрей Никандров.

Руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталия Орлова полагает, что риторика регулятора сохранится жесткой. "ЦБ будет ориентировать рынок на ожидание сохранения ставки на текущем уровне, учитывая, что сохраняются риски санкций, а также растут инфляционные ожидания", — считает она.

НЕ ОПОРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

Аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин обращает внимание на тот факт, что предстоящее заседание не является "опорным", в рамках него не планируется конференции главы регулятора и обновления макроэкономических прогнозов.

"Обычно при отсутствии существенных внешних или внутренних шоков Банк России воздерживается от решений по ключевой ставке в рамках подобных "проходных" заседаний", — указывает Нигматуллин.

По его мнению, в настоящее время экономика не находится под влиянием внешних или внутренних шоков — напротив, после отмены санкций против компаний бизнесмена Олега Дерипаски и слабого влияния НДС излишнее охлаждение экономики, которое возможно при росте ставки, ради усиления таргетирования инфляции было бы даже контрпродуктивным.

"Ситуация на финансовых рынках заметно улучшилась, рубль укрепился, а риски, связанные с ценами на нефть и политикой крупнейших мировых Центробанков, снизились. Все это, с нашей точки зрения, позволяет ЦБ воздержаться от дальнейшего повышения ставки на этой неделе, и продолжить мониторинг основных тенденций до следующего "опорного" заседания в марте, когда будет больше информации о реакции экономической активности и инфляции на рост НДС", — соглашается Дмитрий Полевой из РФПИ.

По мнению Евгения Кошелева из Росбанка, регулятор находится в ситуации нехватки данных – полноценные оценки инфляционного состояния и сопутствующих рисков удастся получить лишь к середине марта. Тем более, ЦБ уже сделал два ужесточения процентной политики во втором полугодии прошлого года, не изменив среднесрочных прогнозов по инфляции и процентным ставкам, поэтому форсировать дальнейшее ужесточение стоит лишь при весомых аргументах.

Старший экономист Sova Capital Дарья Исакова отметила, что в последнем комментарии о ставке Набиуллина среди факторов, влияющих на решение, не перечислила внешние условия, хотя одним из основных аргументов декабрьского решения были именно они. По мнению Исаковой, это можно расценивать, как дополнительный аргумент в пользу того, что ставка будет сохранена на прежнем уровне.

ИНФЛЯЦИОННАЯ ПОДОПЛЕКА

Согласно данным Росстата, инфляция в январе в месячном выражении составила 1% против 0,3% годом ранее. В годовом исчислении инфляция ускорилась до 5% с 4,3% в декабре. Банк России представлял расчеты, что повышение НДС приведет к росту годовой инфляции дополнительно на 0,6-1,5 процентного пункта.

"Опасения инфляционного шока не оправдались, и повышение ставки НДС добавило лишь около 0,5-0,7 процентного пункта. По всей видимости, ряд производителей, ритейлеров и компаний в сфере услуг, несмотря на обещания так и не решился повышать цены из-за слабого потребительского спроса, "сберегательного" потребления", — рассуждает Нигматуллин.

Инфляционные ожидания населения в январе, на первый взгляд, вызывают опасения: на следующие 12 месяцев они по сравнению с декабрем выросли до 10,4%, что выше наблюдаемой инфляции.

"Тем не менее, стоит обратить внимание на структуру ожиданий. Большинство респондентов указывает на рост цен на бензин и ослабление рубля, а фактор НДС даже не входит в перечень основных причин. Таким образом, стабилизация цен на топливо и укрепление рубля могут обусловить резкое снижение ожиданий во время следующих замеров", — считает эксперт.

Главным контраргументом против сохранения ставки остается продолжающийся рост инфляционных ожиданий в январе 2019 года, как населения, так и предприятий, хотя этот рост регулятор называет "плавным", парирует Исакова из Sova Capital.

Согласно базовому прогнозу "Открытие Брокер", текущая ставка 7,75% годовых сохранится на этом уровне в первой половине 2019 года, а дальше последует цикл ее снижения. "В частности, в третьем квартале или в начале четвертого квартала ставка ЦБ снизится до 7,5% годовых, а к концу четвертого квартала может снизиться до 7,25% годовых", — полагает Нигматуллин.

ВСЕ ЗА И ПРОТИВ

В АКРА считают, что помимо эффекта от изменения НДС, другие внутренние факторы выглядят относительно спокойно и вряд ли спровоцируют резкую реакцию ЦБ.

"Инфляционные ожидания не показывают выраженной динамики с июня прошлого года. Эффект переноса валютного курса от ослабления середины 2018 года будет заметен еще два-три месяца, а возобновляемые по бюджетному правилу покупки валюты растянуты по времени достаточно сильно, чтобы не создать новый заметный скачок", — указал аналитик АКРА Дмитрий Куликов.

Экономист уверен, что основным драйвером возможных движений ключевой ставки является оценка Банком России экономической неопределенности во внешнем мире.

"Неопределенность, очевидно, выросла с середины прошлого года, но до появления резких событий на фондовом рынке США, долговом рынке Китая или в европейских бюджетах, вряд ли стоит ожидать новых существенных повышений ключевой ставки", — отмечает эксперт.

По расчетам Куликова, текущий уровень реальной ставки, который складывается из разницы между размером ключевой ставки и значением инфляции, выглядит как достаточный, чтобы сдержать возникновение излишних стимулов к краткосрочному сбережению в иностранной валюте.

"Вместе с тем, возможное понижение цен на нефть ближе к концу 2019 года из-за ожидаемых вводов трубопроводных мощностей в США выглядит относительно предсказуемо и может закладываться в уровень ставки уже сейчас", — не исключили в АКРА.

"Мы ожидаем, что Банк России сохранит ключевую ставку неизменной, но будет придерживаться жесткой риторики в пресс-релизе. Последние данные по инфляции благоприятны, указывают на то, что повышение НДС уже отразилось на ценах и дальше будет нейтральным", — резюмировала Исакова из Sova Capital.