МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. АК "Алроса" провела в Израиле первый в текущем году международный аукцион по продаже алмазов специальных размеров (более 10,8 карата), говорится в сообщении компании.

Компания реализовала 92 крупных алмаза общей массой 1570 карат. Суммарная выручка от реализации составила 9,6 миллиона долларов. Участие в аукционе принимали фирмы из Израиля, России, Гонконга, Бельгии, Индии, ОАЭ и США.

"Аукцион в Израиле первый в нашем графике на этот год, и мы положительно оцениваем его результаты. До конца года здесь планируется провести еще пять аукционов. Мы также продолжаем анализировать ситуацию на мировом алмазном рынке и видим определенные трудности со спросом, однако в ближайшие два месяца ожидаем его восстановления", — сказал директор ЕСО "Алроса" Евгений Агуреев, слова которого приведены в сообщении.

В 2018 году "Алроса" провела в Израиле шесть аукционов по продаже алмазов специальных размеров, выручка по итогам года достигла почти 90 миллионов долларов, отмечается в релизе.