МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Инфляция в РФ в январе оказалась лучше ожиданий рынка, в ближайшие месяцы темпы роста цен вернутся к более привычным для россиян уровням, считают опрошенные агентством "Прайм" эксперты.

По данным Росстата, опубликованным в среду, инфляция в РФ в месячном выражении в январе составила 1%, в годовом — ускорилась до 5% после 4,3% в декабре. Столь значительный скачок цен ожидался властями и экспертами, так как с 1 января 2019 года в России повысился НДС до 20% с 18%, а также были проиндексированы тарифы ЖКХ и на транспорт.

"Инфляция меньше, чем ожидалось, можно сказать, что хорошие данные по инфляции. То, что будет ускорение — это было понятно давно, так как НДС повышался, но ждали, что все-таки в январе будет 1,1-1,2%. … Оказалось, 1% — это ниже ожиданий", — сказал директор аналитического департамента компании "Локо-инвест" Кирилл Тремасов.

Начальник аналитического управления департамента глобальных рынков Сбербанка Ярослав Лисоволик назвал данные по инфляции благоприятными и полагает, что это будет выступать в пользу того, что на ближайшем заседании ЦБ не станет повышать ставку. Относительно низкие данные по инфляции могут быть связаны со слабостью потребительского спроса, а также с тем, что еще не весь эффект от НДС реализовался в ценах, говорит Лисоволик.

Тремасов отметил, что влияние от повышения НДС еще сохранится, но пойдет на спад. "Сохранится еще влияние от повышения НДС, но оно будет затухающим. Плюс надо учитывать, что у нас с начала года достаточно резко укрепился рубль, а это антиинфляционный фактор. Поэтому, я думаю, что в последующие месяцы инфляционные тренды вернутся на более привычный нам уровень", — считает эксперт. В прошлом году инфляция в месячном выражении находилась в коридоре 0,2-0,5% (за исключением августа, когда инфляция замедлилась до нуля), резко ускорившись в декабре до 0,8%.

По мнению Тремасова, в годовом выражении инфляция будет расти еще какое-то время на фоне низкой базы прошлого года. "Я думаю, что пика она достигнет в мае, скорее всего, это будет выше 5,5%, но где-то под конец года, скорее всего, инфляционные тренды начнут разворачиваться", — прогнозирует он. При этом, по его словам, по итогам года инфляция в РФ превысит 5% и будет находиться в диапазоне 5-5,5%.

Лисоволик, напротив, указывает на то, что январская статистика по инфляции дает основания предположить, что рост цен не превысит 5% по итогам 2019 года. "Данные начала года дают достаточно серьезный эффект с точки зрения общей картины в целом по году, и тот факт, что в январе, когда ожидалось значимое ускорение, но оно оказалось ниже ожиданий, говорит в пользу того, что инфляция может оказаться ниже 5% по итогам года. Мы видим такого рода вероятность", — пояснил он.

Официальный прогноз МЭР исходит из того, что инфляция в РФ по итогам 2019 года составит 4,3%. Однако в середине января глава Минэкономразвития Максим Орешкин озвучил текущие оценки по инфляции в России по итогам 2019 года: рост цен ниже 5% вполне реален. ЦБ ожидает инфляцию по итогам года на уровне 5-5,5%.