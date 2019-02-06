МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Одним из приоритетов в вопросе развития сельскохозяйственного производства в России является увеличение показателя сбора зерновых культур в стране до 137,5 миллиона тонн к 2024 году, заявил первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов, слова которого приводятся в сообщении министерства.

"Одним из приоритетов в сфере развития сельхозпроизводства к 2024 году первый заместитель министра назвал обеспечение стабильного сбора зерновых на уровне 137,5 миллиона тонн с возможностью экспорта в объеме более 55 миллионов тонн в год", — говорится в сообщении по итогам выступления первого замминистра на Всероссийском агрономическом и агроинженерном совещании.

Для достижения таких показателей региональным органам управления АПК требуется провести аудит неиспользуемых сельскохозяйственных земель и обеспечить введение их в оборот. Перед регионами на 2019 год поставлена задача по трехкратному увеличению площади работ по известкованию почв — до 775 тысяч гектаров, с использованием мер господдержки.

По оценке Росстата, урожай зерна в России в 2018 году составил 112,9 миллиона тонн в чистом весе, пшеницы — 72,1 миллиона. В 2017 году РФ получила рекордный урожай за всю свою историю — 135,5 миллиона тонн в чистом весе, включая 86 миллионов тонн пшеницы.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев в конце января говорил, что министерство ожидает урожай зерновых в РФ в 2019 году на уровне 108-110 миллионов тонн, включая 67 миллионов тонн пшеницы. Согласно презентации Минсельхоза на Всероссийском агрономическом и агроинженерном совещании, прогноз валового сбора зерна в России в 2019 году составляет 118 миллионов тонн.