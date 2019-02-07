МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ разрешило главе Минэкономразвития Максиму Орешкину участвовать в деятельности наблюдательного совета Сбербанка на безвозмездной основе, говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном на портале publication.pravo.gov.ru.

"Разрешить министру экономического развития Российской Федерации Орешкину М.С. участие на безвозмездной основе в деятельности наблюдательного совета публичного акционерного общества "Сбербанк России"", — говорится в документе.

Орешкин уже является членом наблюдательного совета Сбербанка, помимо него, в его состав также, в частности, входят экс-глава ЦБ Сергей Игнатьев, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, первые зампреды ЦБ Сергей Швецов и Ольга Скоробогатова, советник председателя ЦБ Надежда Иванова, глава Сбербанка Герман Греф, зампред правления банка Белла Златкис, главный аудитор ЦБ РФ Валерий Горегляд, ректор Сколковского института науки и технологий (Сколтеха) Александр Кулешов.

Контрольный пакет акций Сбербанка находится у ЦБ РФ, ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций банка. Доля ЦБ в уставном капитале составляет 50% плюс одна акция.