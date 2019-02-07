МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект, освобождающий региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от НДС и налога на прибыль, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"Законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс нормой о предоставлении льгот по налогу на прибыль организаций и налогу на добавленную стоимость региональным операторам по обращению с твердыми коммунальными отходами. Предусматривается освобождение от обложения НДС оказываемых региональными операторами услуг по обращению с ТКО и предоставление субъектам Федерации права устанавливать для таких организаций ставку 0% по налогу на прибыль организаций", — говорится в сообщении.

Также для поддержания производственного потенциала организаций оборонно-промышленного комплекса предлагается не учитывать при исчислении налога на прибыль организации доходы в виде сумм списаний задолженности таких предприятий и учитывать их в составе расходов соответствующих банков.

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО начнут региональные операторы, которые должны будут обеспечивать транспортировку, обработку, обезвреживание, захоронение отходов.

В тех регионах, в которых начнут работать операторы, оплата их услуг физическими и юридическими лицами будет осуществляться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тариф на услуги регионального оператора будет утверждаться отдельно.