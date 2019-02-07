МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть вопрос либерализации валютного контроля для компаний, но без рисков для экономики.

На форуме "Деловая Россия" предприниматель высказался, что перед экспортерами стоит огромный барьер в виде валютного контроля, и это касается, прежде всего, малого и среднего бизнеса.

"Давайте посмотрим. Мы понимаем, с чем связан этот валютный контроль — с пониманием того, как движутся финансы, с пониманием того, где выручка остается. Да, в этом есть какие-то ограничения, государство вынуждено принимать меры для того, чтобы обеспечить свои интересы. Знаете, здесь речь не о малых и средних предприятиях, а о крупных наших производителях и экспортерах", — сказал Путин.

"Примерно должны быть одинаковые условия, но давайте посмотрим. Если есть предложения, как можно либерализовать, не нарушая интересы и не подвергая угрозам государство, давайте подумаем. Я согласен", — добавил он.