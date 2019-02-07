МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Рост тарифов на услуги ЖКХ и акцизов на дизельное топливо и бензин, а также повышение ставки НДС окажут наибольшее влияние на жизнь россиян в 2019 году, следует из исследования сервиса для поиска работы и сотрудников Rabota.ru, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

В 2019 году вступили в силу многочисленные изменения в законодательство России. Респондентам было предложено оценить влияние от них на свою жизнь. Исследование основано на данных опроса 3 тысяч экономически активных россиян старше 18 лет.

"Наибольшее влияние на жизнь россиян оказывают рост тарифов на услуги ЖКХ (89%). Следующим значительным для участников опроса изменением стали рост акцизов на дизельное топливо и бензин (74%). Повышение ставки НДС выделили 71% респондентов. Четвертое и пятое место по степени влияния на жизнь россиян с большим отрывом заняли "мусорная реформа" (44%) и снижение лимитов на беспошлинный ввоз товаров для личного пользования из-за границы (18%)", — говорится в документе.

Меньшее влияние на россиян оказал рост пособия по беременности, родам и уходу за ребенком (68%), рост пособия по безработице (63%) и закон об ответственном обращении с животными (54%).

При этом большинство (64%) опрошенных поддерживают рост пособия по беременности, родам и уходу за ребенком. Схожее отношение (60%) респонденты выразили к повышению минимального размера оплаты труда и росту пособия по безработице (53%).

"Соотношение влияния законов на жизнь и отношение к ним прямо пропорционально. Наиболее негативно участники опроса относятся к росту тарифов на услуги ЖКХ – 77% опрошенных. На втором месте расположился рост акцизов на дизельное топливо и бензин – 76%. Замыкает тройку (73%) крайне не одобряемых россиянами изменений повышение ставки НДС", — говорится в исследовании.