МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по МСФО в 2018 году выросла по сравнению с предыдущим годом на 54% и составила 2,238 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA увеличился на 35%, до 3,589 миллиарда долларов благодаря росту выручки и влиянию программ операционной эффективности, его рентабельность возросла до 30% с 26% годом ранее. Выручка выросла на 20%, до 12,046 миллиарда долларов на фоне роста средних цен реализации и объемов продаж.

Свободный денежный поток группы в минувшем году увеличился на 60%, до 2,027 миллиарда долларов за счет роста прибыльности и положительной динамики оборотного капитала. Инвестиции выросли на 15%, до 680 миллионов долларов в связи с началом реализации проектов нового стратегического цикла, а также из-за начала проекта реконструкции доменной печи N6 и капремонтов оборудования сталеплавильного производства.

В четвертом квартале 2018 года чистая прибыль группы НЛМК снизилась относительно предыдущего квартала на 21%, до 509 миллионов долларов, показатель EBITDA сократился на 17%, до 847 миллионов долларов, его рентабельность уменьшилась до 28% с 32% кварталом ранее. Выручка снизилась на 4%, до 3,013 миллиарда долларов.

Чистый долг в течение четвертого квартала увеличился на 3% и на 31 декабря составил 891 миллиона долларов, соотношение чистый долг/EBITDA сохранилось на уровне 0,25х.

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 84% его акций. НЛМК в 2018 году увеличил выпуск стали на 2% — до 17,493 миллиона тонн.