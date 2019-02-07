БРЮССЕЛЬ, 7 фев — ПРАЙМ. Еврокомиссия ощутимо снизила прогноз роста экономики еврозоны на текущий год – до 1,3% с предыдущей осенней оценки в 1,9%, говорится в промежуточном зимнем прогнозе ЕК.

Кроме того, понижена и оценка инфляции в регионе единой европейской валюты на 2019 год — до 1,4% с 1,8%.

"В целом прогноз роста ВВП еврозоны в 2019 году был пересмотрен вниз на 0,6 процентного пункта с осеннего прогноза — до 1,3%", — говорится в документе. Там уточняется, что пересмотр отражает, в частности, более слабые, чем предполагалось, последние кварталы 2018 года.

Инфляция в еврозоне снизилась в конце 2018 года на фоне резкого падения цен на энергоносители, отмечается в прогнозе. Это, а также понижение оценки стоимости нефти повлекли за собой снижение прогноза по инфляции.

Еврокомиссия также ухудшила прогноз роста ВВП Германии до 1,1% на текущий год против предыдущей, осенней оценки в 1,8%.

После того, как экономический рост в Германии в среднем был на уровне 2,1% в 2014-2017 годы, он замедлился до 1,5% в 2018 году. "Это замедление было вызвано, в основном, ослаблением роста экспорта и возрастанием потребительской сдержанности, особенно во второй половине года", — говорится в документе.

В связи с тем, что в этом и следующем годах мировая торговля и глобальный экономический рост будут охлаждаться, рост экспорта вряд ли скоро восстановит динамизм 2014–2017 годов, считает ЕК. Это также может ограничивать новые инвестиции бизнеса.