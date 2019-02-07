МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за период с 25 января по 1 февраля выросли на 1,7% и составили 477,7 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.

"Международные резервы по состоянию на 1 февраля составили 477,7 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 7,9 миллиарда долларов США, или на 1,7%", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2018 год международные резервы РФ выросли на 8,3% и на 1 января составляли 468,5 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.