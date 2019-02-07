МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Реальный размер назначенных пенсий в России по итогам 2018 года вырос на 0,8% без учета единовременной выплаты пенсионерам, произведенной в 2017 году, говорится в основном докладе Росстата.

С учетом данной выплаты реальный размер пенсий в 2018 году снизился на 2,4%.

Как следует из доклада Росстата, средний размер назначенных пенсий в 2018 году составил 13,360 тысячи рублей.

Согласно данным статистического ведомства, средний размер назначенных пенсий в РФ в 2018 году вырос на 3,7%, если не учитывать единовременную выплату. С учетом разовой прибавки средний размер назначенных пенсий вырос на 0,4%.

Пенсии по старости в России с 1 января 2018 года были проиндексированы на 3,7%, что превысило фактическую инфляцию 2017 года в 2,5%.