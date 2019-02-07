МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 2 февраля, уменьшилось на 19 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 234 тысячи, сообщило в четверг министерство труда страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали снижения показателя до 221 тысячи.

Среднее число первичных заявок за четыре недели увеличилось на 4,5 тысячи с уровня прошлой недели — до 224,75 тысячи.

Количество получающих пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 26 января, уменьшилось на 42 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 1,736 миллиона человек. Показатель прошлой недели был пересмотрен в сторону уменьшения — до 1,778 миллиона с 1,782 миллиона.

Данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице (Initial Jobless Claims) публикуются еженедельно министерством труда США. Показатель отражает количество людей, впервые обратившихся за пособием в течение отчетной недели.