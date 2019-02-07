МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Группа "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) планирует дивиденды по за четвертый квартал 2018 года в размере 100% от показателя свободного денежного потока (free cash flow, FCF), сообщил в ходе телефонной конференции директор ММК по экономике Андрей Еремин.

"Завтра будет совет директоров, он примет решение о рекомендации суммы дивидендов за четвертый квартал. В целом мы придерживаемся подхода, который последние несколько кварталов демонстрировали по выплате дивидендов… Ранее мы совокупно начисляли 100% от показателя free cash flow", — сказал он.

По итогам четвертого квартала 2018 года свободный денежный поток группы составил 239 миллионов долларов (минус 34% в квартальном выражении).

По итогам первого квартала 2018 года дивиденды ММК составили 0,801 рубля на акцию, второго — 1,589 рубля, третьего квартала — 2,114 рубля на бумагу. Финальные выплаты по результатам 2017 года были начислены в размере 0,806 рубля на акцию. Компания также дважды выплачивала промежуточные дивиденды: 0,869 рубля на акцию за первое полугодие и 1,111 рубля — по итогам девяти месяцев. Тем самым совокупный объем выплат за 2017 составил почти 31,132 миллиарда рублей (около 520,8 миллиона долларов).

ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии РФ. Активы компании представляют крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом. В 2018 году группа снизила производство стали на 1,5% — до 12,66 миллиона тонн. Основным бенефициаром ММК является председатель совета директоров Виктор Рашников (84,26% акций), в свободном обращении находится 15,7%.