МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. EBITDA "Еврохима" по МСФО в 2018 году увеличилась на 34% по сравнению с прошлым годом и составила 1,517 миллиарда долларов, следует из сообщения компании.

Выручка компании выросла на 15%, до 5,577 миллиарда долларов. Операционный денежный поток снизился на 6% и составил 982 миллиарда долларов.

Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Компания AIM Capital Андрея Мельниченко владеет 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы), остальные 10% принадлежат Дмитрию Стрежневу.