МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Поправки в газовую директиву ЕС могут создать потенциально дискриминационный режим регулирования для отдельных проектов, прокомментировали РИА Новости в пресс-службе оператора проекта "Северный поток-2" Nord Stream 2 AG.

Вице-президент ЕК Марош Шефчович сообщил в январе, что Румыния в качестве председателя Совета ЕС вынесла на рассмотрение новый вариант поправок к этой директиве, которые могут затронуть реализуемые "Газпромом" проекты строительства газопровода "Северный поток-2" и продолжения "Турецкого потока" в европейские страны. Румыния председательствует в Совете ЕС в первом полугодии 2019 года. Ранее в четверг представитель МИДа Франции заявил, что страна намерена поддержать пересмотр газовой директивы ЕС, который коснется реализации "Северного потока-2".

"Мы по-прежнему согласны с подавляющим большинством представителей отрасли в Европе, которые подвергли серьезной критике законодательные предложения, в частности, из-за отсутствия оценки воздействия, а также из-за неопределенности в законодательстве для инвесторов, включая потенциально дискриминационный режим регулирования отдельных проектов трубопроводов", — сообщили в пресс-службе Nord Stream 2 AG.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.