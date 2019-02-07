МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Судебный комитет нижней палаты конгресса США одобрил законопроект, направленный на ограничение влияния Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), передает агентство Блумберг.

Законопроект No Oil Producing and Exporting Cartels Act (NOPEC) предлагает сделать страны ОПЕК объектом для разбирательств в рамках американского антитрастового законодательства путем исключения из этих правил иммунитета в отношении государств-участников картельного сговора. Теперь документ будет вынесен на голосование в палате представителей конгресса.

Председатель комитета демократ Джерри Надлер в ходе слушаний заявил, что члены ОПЕК "намеренно вступают в сговор", чтобы ограничить добычу нефти с целью манипуляции ценами. Он подчеркнул, что законопроект также поможет федеральному правительству США решить проблему "несправедливых" розничных цен на топливо, передает агентство.

Отмечается, что Надлер также призывает конгресс и президента США Дональда Трампа изучить другие факторы, которые приводят к повышению цен, включая препятствующий конкуренции уровень концентрации перерабатывающих предприятий, "чрезмерное потребление" и политическую напряженность на Ближнем Востоке.