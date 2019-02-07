МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Запуск проекта "цифровой профиль" в РФ начнется с возможности выдачи банковского кредита без предъявления бумажных документов и заполнения анкет, соответствующую концепцию одобрила рабочая группа "Нормативное регулирование" при АНО "Цифровая экономика", рассказали РИА Новости в АНО.

В 2019 году состоится запуск пилотного проекта — сервиса проверки данных гражданина, желающего получить кредит. Гражданин сможет согласиться предоставить данные какой-либо организации – государственной или коммерческой — с помощью смартфона или компьютера. В рамках пилотного проекта с согласия пользователей банкам (участникам ассоциации "ФинТех") планируется предоставить их проверенные и актуальные данные, хранящиеся в государственных информационных системах, для заполнения заявки на получение кредита и проведения процедуры скоринга в режиме онлайн. Человеку достаточно будет зайти в специальное приложение и разрешить банку получить доступ к набору данных о себе.

Кроме того, в 2019 году планируется создать мобильное приложение "цифрового профиля". В приложении будет обеспечен офлайн-доступ к сведениям, хранящимся в "цифровом профиле": паспортным данным, СНИЛС и т.д. Гражданин, к примеру, сможет показать сотруднику ГИБДД информацию о своих водительских правах (их действительность, имеющиеся категории), не имея при себе документов. Там же будут храниться цифровые согласия: перечень персональных данных, к которым гражданин предоставил доступ для получения какой-либо услуги.

Согласно проекту концепции, "цифровой профиль" будет частью Единой системы идентификации и аутентификации – ЕСИА, в которой сейчас хранятся данные пользователей сервиса Госуслуг. При этом работа с данными изменится: данные о пользователе будут заполняться автоматически и иметь юридическую значимость, то есть смогут использоваться при формировании официальных документов. Концепция "цифрового профиля" разработана Минкомсвязью и Банком России совместно с "Ростелекомом" и одобрена правительством РФ. В настоящее время дорабатываются отдельные вопросы, также планируется подготовить законопроект, обеспечивающий создание "цифрового профиля".

"Дополнительно следует проработать координацию по созданию инфраструктуры и сервисов "цифрового профиля" и информационной системы Единого федерального информационного реестра со сведениями о населении РФ, по развитию других элементов инфраструктуры электронного правительства, вопросы поддержания актуальности и достоверности данных, хранимых в "цифровом профиле" и первоначально получаемых из других госинформсистем", — приводятся в сообщении АНО "Цифровая экономика" слова руководителя рабочей группы "Цифровое госуправление", директора по стратегическому планированию и развитию "Ренова-Холдинг Рус" Олега Фомичева.

Разработку требований к инфраструктуре Цифрового профиля планируется осуществить с апреля по июль 2019 года; срок создания инфраструктуры – с июля 2019 по декабрь 2020 года.