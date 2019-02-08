МОСКВА, 8 фев – ПРАЙМ. Экономическая деятельность развивается по определенным закономерным сценариям – экономическим циклам. Как национальные, так и глобальная экономики проходят через все фазы активности – от восхождения к падению, постоянно повторяя этот процесс.

Тем не менее, экономические циклы могут быть нерегулярными. К тому же, не все фазы занимают одинаковое по длительности время. Так, подъем может затянуться на десятилетие, а рецессия занять всего пару лет.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ И ИХ ВИДЫ

Экономический цикл – закономерное колебание экономической активности, для которого в зависимости от фазы характерен либо активный рост, либо серьезный спад. В зависимости от длительности выделяют краткосрочные циклы Китчина с периодом реализации 2—3 года, среднесрочные циклы Жюгляра — 6—13 лет, ритмы Кузнеца — 15—20 лет и длинные волны Кондратьева — 48 — 55 лет.

Циклы Китчина открыты английским экономистом Джозефом Китчином в 1920-х годах. Сам автор теории объяснял появление фаз роста и падения динамикой мировых запасов золота. Такая трактовка не отвечает современным реалиям из-за смены золотого стандарта долларовым. Тем не менее, сама модель осталась жизнеспособна, претерпев некоторую модификацию.

Сейчас считается, что цикл Китчина происходит из-за информационных задержек, которые влияют на коммерческие решения производителей. Так, при росте спроса компании начинают максимально загружать свои мощности для удовлетворения заказов и получения большего дохода (так как цены при высоком спросе растут). Рынок заполняется товарами и через некоторое время происходит перепроизводство, спрос и цены начинают падать. Для анализа ситуации и принятия решения по дальнейшей деятельности компании необходимо время. Компания начинает снижать загрузку мощностей и сокращать производство. На анализ, принятие решения и его дальнейшую реализацию требуется время. Именно эта задержка и провоцирует появление циклов Китчина.

Циклы Жюгляра выявлены французским экономистом Клеманом Жюгляром в 1860-х годах. Фактически циклы Жюгляра – это более длинные циклы Китчина, которые, помимо производственных решений на фоне роста или снижения спроса, также учитывают динамику инвестиций. Решение по вложениям, а также последующие строительство, наращивание или консервация производственных мощностей происходят не мгновенно, а требуют времени.

Получается, что к временным лагам из цикла Китчина добавляется и временное торможение по инвестициям, что делает циклы Жюгляра дольше в несколько раз.

Ритмы Кузнеца были описаны лауреатом Нобелевской премии, уроженцем Российской губернии, Саймоном Кузнецом в 1930 году. Автор видел связь между колебаниями экономической активности и демографическими процессами, эмиграцией, численностью населения, этапами капитального строительства и движением капитала. Циклы Кузнеца не всегда проявляются очень четко: наиболее ярко они выражены в строительстве и в демографической статистике, в других областях продолжительность циклов может варьироваться, поэтому принято выделять в среднем 15-20 лет на их реализацию.

В сегодняшних реалиях ритмы Кузнеца рассматривают как аналог технологическим и инфраструктурным циклам.

Волны Кондратьева являются самыми длинными экономическими циклами, продолжительность которых составляет 40-60 лет. Они были описаны русским экономистом Николаем Кондратьевым в 1920-е годы. Эти циклы – наиболее дискуссионные в экономической науке, так как часть ученых считает, что они не применимы в жизни, другая – что именно 40–60 лет проходит от существенного научного открытия до реальных инноваций в производстве.

Согласно объяснению Кондратьева, циклы состоят из четырех чередующихся фаз темпов экономического роста.

Первая фаза представляет собой начало большого повышательного цикла, для которого характерны интенсивное внедрение изобретений и открытий, экономический рост, высокие инфляция и процентные ставки.

На второй фазе происходит пик экономического подъема, повышается уровень либерализации экономики, которые сопряжены с крупными социальными потрясениями и переворотами в жизни общества. На данном этапе происходит не внедрение изобретений, а их усовершенствование.

Третья фаза несет в себе понижательный тренд. За счет сокращения издержек еще может продолжаться некоторый рост, однако в экономике происходит разворот: рынок пресыщается, конкуренция обостряется. Происходит снижение процентных ставок, замедляется инфляция.

Во время четвертой фазы в экономике регистрируется депрессия. Рост ВВП замедляется или полностью останавливается, кредитные ставки достигают минимумов, однако спрос на кредиты становится также минимальным, инфляция становится околонулевой или отрицательной вследствие низкого спроса на товары и услуги. Именно в этой фазе делаются новые открытия, призванные расшевелить упадочную экономику. На этом этапе цикл завершается и начинается новый.

ФАЗЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА

Экономический цикл состоит из четырех основных фаз: подъем, пик, спад и дно.

Для подъема (оживления) характерно наращивание производственных мощностей и увеличение инвестиций, а также рост занятости. Зачастую этой фазе сопутствует высокий темп роста инфляции и реализация отложенного спроса. Фаза подъема или оживления происходит после преодоления дна – низшей точки экономической активности.

В момент пика (вершины) безработица достигает самого низкого уровня, производственные мощности загружаются полностью. Соответственно, в этот период задействуются все трудовые и производственные мощности государства или корпорации. Рынок насыщается, в связи с чем постепенно возрастает конкуренция, которая снижает уровень прибыли производителям и увеличивает срок окупаемости.

Спад (рецессия) происходит на фоне перепроизводства товаров и услуг, что становится причиной снижения деловой активности и последующего умеренного сокращения выпускаемой продукции. Начинает расти безработица. Экономикой в рецессии принято считать такую, в которой спад деловой активности продолжается более полугода.

Экономика достигает дна (депрессии) в случае, когда производство и занятость падают до минимальных значений, начинает активно расти безработица. Происходит резкое падение спроса на товары и услуги, а также падение ВВП.