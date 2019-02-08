МОСКВА, 8 фев /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы снизились на фоне опасений по поводу глобального экономического роста и торговых переговоров с Китаем, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,87% — до 25169,53 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,18%, до 7288,35 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,94%, до 2706,05 пункта.

В четверг CNBC сообщило, что встреча президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина вряд ли состоится до дедлайна 1 марта. Позже сам Трамп заявил, что дата встречи пока не определена, а советник Трампа по экономике Ларри Кудлоу сказал, что главы государств встретятся, но "в отдаленном будущем".

Трамп настаивает, чтобы торговое соглашение с Китаем было заключено до 1 марта, встреча с главой КНР должна закрепить достигнутые договоренности.

Еврокомиссия в четверг ощутимо снизила прогноз роста экономики еврозоны на текущий год — до 1,3% с предыдущей осенней оценки в 1,9%. Кроме того, понижена и оценка инфляции в регионе единой европейской валюты на 2019 год — до 1,4% с 1,8%.

Кроме того, число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 2 февраля уменьшилось только на 19 тысяч с показателя предыдущей недели и составило 234 тысячи, тогда как эксперты прогнозировали снижение до 221 тысячи.

"Причина сегодняшней коррекции, на первый взгляд, связана с торговыми переговорами США и Китая, но для меня более значительным фактором является то, что в последние недели отскок рынка объяснялся сразу несколькими факторами: инвесторы запрыгивают в уходящий вагон, ФРС сменяет тон с "ястребиного" на нейтральный, корректируется первоначальное ожидание от отчетов, а сейчас это исчерпало себя, и рынки ждут нового большого движения", — приводит агентство у MarketWatch мнение старшего рыночного стратега SIA Wealth Management Колина Цешински (Colin Cieszynski).